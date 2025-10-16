POL-NB: Brand in einer Ferienwohnung löst Feuerwehreinsatz aus

Nr.6138583  | 16.10.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

PHR Bergen (ots) -

Am Mittwochabend, dem 15.10.2025, gegen 20:50 Uhr meldet die IRLST des Landkreises Vorpommern-Rügen einen Brand auf dem Naturcampingplatz Zicker. Das Polizeihauptrevier Bergen entsandt umgehend Kräfte zum Brandort.

Vor Ort waren bereits 23 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, die den Brand schnell lokalisierten und unter Kontrolle brachten. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 53-jährige Mitarbeiterin des Zeltplatzes versehentlich die Kochfläche des Herds aktiviert, obwohl sie den Backofen aufheizen wollte. Ein Wasserkocher, der auf der Kochfläche stand, geriet unter starker Rauchentwicklung in Brand. Der Wasserkocher und das Ceranfeld wurden beschädigt.

Der Sachschaden wir auf etwa 250 Euro geschätzt. Menschen waren nicht in Gefahr.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1/ Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).


