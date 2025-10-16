POL-NB: Brand in einer Ferienwohnung löst Feuerwehreinsatz aus

PHR Bergen (ots) -



Am Mittwochabend, dem 15.10.2025, gegen 20:50 Uhr meldet die IRLST des Landkreises Vorpommern-Rügen einen Brand auf dem Naturcampingplatz Zicker. Das Polizeihauptrevier Bergen entsandt umgehend Kräfte zum Brandort.



Vor Ort waren bereits 23 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, die den Brand schnell lokalisierten und unter Kontrolle brachten. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 53-jährige Mitarbeiterin des Zeltplatzes versehentlich die Kochfläche des Herds aktiviert, obwohl sie den Backofen aufheizen wollte. Ein Wasserkocher, der auf der Kochfläche stand, geriet unter starker Rauchentwicklung in Brand. Der Wasserkocher und das Ceranfeld wurden beschädigt.



Der Sachschaden wir auf etwa 250 Euro geschätzt. Menschen waren nicht in Gefahr.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell