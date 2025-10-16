POL-NB: Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Greifswald (ots) -



Am Mittwochabend, dem 15.10.25, gegen 18:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Grimmer Straße in Greifswald zwischen einem PKW und einem Krad, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 77-jährige Greifswalderin mit ihrem PKW Ford von einem Supermarkt-Parkplatz auf die Grimmer Straße, um nach links in Richtung Bahnhof zu fahren. Ein aus Richtung Innenstadt kommender vorfahrtberechtigter Kradfahrer versuchte noch mit seinem Krad, Honda, dem PKW auszuweichen, kollidierte jedoch mit diesem und stürzte. Der 48-jährige Kradfahrer aus Greifswald wurde hierbei schwerverletzt und kam zur Behandlung ins Uniklinikum Greifswald.

Beide Fahrzeuge sind nicht fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Der Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.



Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurde gegen die die 77-jährige Greifswalderin eingeleitet.



