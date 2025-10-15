POL-HRO: Polizei fahndet nach vermisstem Jungen aus Wismar

Nr.6138480  | 15.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Wismar (ots) -

Seit dem gestrigen Dienstagabend (14. Oktober) wird ein 13-jähriger Junge aus Wismar vermisst.

Da die Suchmaßnahmen nach dem Kind bislang erfolglos geblieben sind, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Nähere Informationen, wie die Personenbeschreibung sowie ein Foto des Vermissten, finden sich unter dem nachfolgenden Link: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=215068&processor=processor.sa.pressemitteilung

Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Jungen nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern