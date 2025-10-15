POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Personen zwischen Liepe und Grüssow

PR Heringsdorf (ots) -



Am Mittwoch, den 15.10.2025, gegen 16:42 Uhr, ereignete sich zwischen den Ortschaften Liepe und Grüssow ein Verkehrsunfall bei dem eine 21-jährige Einheimische schwer verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die junge Frau mit ihrem Pkw Mercedes-Benz die Straße aus Richtung Liepe kommend in Richtung Grüssow. In einer Linkskurve kam sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei einen am Straßenrand stehenden Baum, überschlug sich und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegend zum Stillstand.



Zeugen, die den Unfall beobachteten, leisteten Erste Hilfe und alarmierten umgehend Rettungskräfte und Polizei. Zudem informierten sie den Vater der Fahrzeugführerin, der kurze Zeit später am Unfallort eintraf.



Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Neubrandenburg geflogen.



Das Unfallfahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



