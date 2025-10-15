POL-HRO: Polizei fahndet nach vermisstem Jungen aus Wismar

Wismar (ots) -



Seit dem gestrigen Dienstagabend (14. Oktober) wird ein 13-jähriger Junge aus Wismar vermisst.



Da die Suchmaßnahmen nach dem Kind bislang erfolglos geblieben sind, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.



Nähere Informationen, wie die Personenbeschreibung sowie ein Foto des Vermissten, finden sich unter dem nachfolgenden Link: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=215068&processor=processor.sa.pressemitteilung



Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Jungen nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



