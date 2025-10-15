Polizei fahndet nach vermisstem 13-Jährigen aus Wismar

Details anzeigen Vermisster 13-Jähriger Vermisster 13-Jähriger

Seit dem gestrigen Dienstagabend (14. Oktober) wird der 13-jährige Renat Barbanov aus Wismar vermisst. Zuletzt gesehen wurde das Kind im Wismarer Stadtteil Wendorf. Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen, unter anderem mit Hilfe eines Fährtenhundes, ist der Junge unbekannten Aufenthaltes.

Da bislang alle Suchmaßnahmen nach dem Vermissten erfolglos geblieben sind, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Renat ist circa 178 cm groß und schlank. Er trägt kurzes, blondes Haar. Bekleidet ist er wahrscheinlich mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans sowie blauen Schuhen der Marke Adidas.

Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Jungen nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.