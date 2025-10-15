POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 106 bei Lübstorf

Nr.6138375  | 15.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Lübstorf (LK NWM) (ots) -

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 106 ist am heutigen Mittwochmorgen eine Fußgängerin tödlich verletzt worden.

Gegen 06:30 Uhr kam es auf Höhe des Abzweigs nach Klein Trebbow zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw, der auf der B 106 in Richtung Wismar unterwegs war, und einer Fußgängerin. Diese erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Der 41-jährige Fahrer wurde durch eigesetzte Rettungskräfte leichtverletzt ins Klinikum nach Schwerin gebracht.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Schwerin ordnete den Einsatz eines Sachverständigen der Dekra an. Der PKW wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Die B 106 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung bis circa 11:30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

