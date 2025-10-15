POL-HRO: Scheiben zerstört: Bushaltestelle Ziel von Vandalismus

Details anzeigen Nach der Sachbeschädigung in der Gneisenaustraße sucht die Polizei nach Hinweisen und Zeugen. Nach der Sachbeschädigung in der Gneisenaustraße sucht die Polizei nach Hinweisen und Zeugen.

Parchim (ots) -



In der Nacht zu Dienstag wurde durch unbekannte Täter eine Bushaltestelle in Parchim beschädigt.



Ersten Erkenntnissen zufolge sollen der oder die Unbekannten zwei große Glasscheiben der Bushaltestelle in der Gneisenaustraße zerstört haben. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag, 16:30 Uhr, und Dienstagmorgen 08:00 Uhr. Noch ist unklar, was genau zur Zerstörung der Scheiben geführt hat. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.



Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Parchim (03871-6000) um Hinweise aus der Bevölkerung.



