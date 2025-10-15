POL-HRO: Polizei durchsucht mehrere Objekte im Rostocker Stadtgebiet

Rostock (ots) -



Am heutigen Vormittag hat das Kriminalkommissariat Rostock auf Beschluss des Amtsgerichts Rostock Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Objekten im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.



Die Maßnahmen begannen gegen 09:00 Uhr und stehen im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Durchsucht wurden unter anderem Objekte im Bereich Reutershagen, Warnemünde und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Im Zuge der Durchsuchungen konnten Beweismittel sichergestellt werden, die nun von den zuständigen Ermittlern ausgewertet werden.



Die Ermittlungen dauern an. Es wird auf die Unschuldsvermutung hingewiesen.



