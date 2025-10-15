POL-HRO: Unfälle beim Abbiegen und mit Kindern in Schwerin - Polizei ermittelt zur Unfallursache

Schwerin (ots) -



In den vergangenen zwei Tagen kam es im Stadtgebiet Schwerin zu drei Verkehrsunfällen, bei denen Kinder und eine Radfahrerin beteiligt waren. Vier Personen wurden dabei verletzt.



Montagnachmittag, den 13.10.2025, ereignete sich gegen 16:20 Uhr der erste Vorfall in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Ein 3-jähriges Mädchen lief unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein 55-jähriger Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig und konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Dabei verletzten sich jedoch zwei Fahrgäste des Linienbusses, zwei Männer im Alter von 32 und 41 Jahren. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Das Kind blieb unverletzt.



Am Dienstagmorgen, den 14.10.2025, wurde eine 44-jährige Radfahrerin bei einem Abbiegeunfall verletzt. Eine 42-jährige Autofahrerin bog gegen 07:35 Uhr von der Plater Straße in die Hamburger Allee ab und erfasste dabei die Radfahrerin. Diese stürzte und wurde mit Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Ebenfalls am Dienstag kam es zu einem weiteren Unfall in Schwerin Lankow. An der Kreuzung Gadebuscher Straße / Rahlstedter Straße wurde gegen 14:00 Uhr ein 9-jähriges Mädchen beim Überqueren der Fahrbahn von einem abbiegenden Pkw erfasst. Am Steuer saß eine 82-jährige Schwerinerin. Das Kind stürzte und klagte anschließend über Schmerzen, eine ärztliche Behandlung vor Ort schien nicht erforderlich. Das Mädchen wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben.



Die Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.



