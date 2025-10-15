POL-NB: Zwei PKW an Kreuzung zusammengestoßen

Altentreptow (ots) -



Auf der Landesstraße 35 in Altentreptow ist es heute Morgen gegen 04.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW gekommen. Nach aktueller polizeilicher Kenntnis wollte ein 34-jähriger Rumäne an der Kreuzung zum Gewerbehof nach links abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich einen 28-jährigen Deutschen, der aus Richtung Neubrandenburg kam.



Durch den Unfall wurde der 28-Jährige leichtverletzt. Der Sachschaden wird aktuell auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße war nach dem Unfall bis kurz vor 07.00 Uhr gesperrt.



