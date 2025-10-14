POL-NB: Polizei stellt Dieb - Tatverdächtiger in Haft

LK VG, Strasund (ots) -



Bereits am Sonntag, 12.Oktober 2025, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Pasewalker Bahnhofstraße. Zuvor wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, welche sich in einem Pflegeheim aufgehalten und dort potentiell Diebstahlshandlungen begangen haben soll.



Aufgrund der Personenbeschreibung konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 33-jährigen deutschen Tatverdächtigen am Bahnhof feststellen. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der 33-Jährige bereits mehrfach im Zusammenhang mit Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. So steht der Mann unter anderem im Verdacht einer Straßenmusikerin, auf dem Alten Markt in Stralsund, am 11. Oktober 2025 Geld entwendet zu haben und für diverse Ladendiebstähle in den Bereichen Stralsund, Wolgast, Heringsdorf und Greifswald verantwortlich zu sein.



Nach der Übergabe des Tatverdächtigen an Beamte der Landespolizei wurde aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse sowie aufgefundenem Diebesgut in Höhe von circa 1.500 Euro wurde die vorläufige Festnahme des Mannes angeordnet. Am gestrigen Montag, 13. Oktober 2025, wurde gegen den 33-Jährigen Haftbefehl erlassen.



