POL-NB: Unbekannte brechen in Freilichtmuseum ein und stehlen historische Gegenstände

Neubrandenburg (ots) -



Am gestrigen Montagmittag wurde der Polizei ein Einbruch in Torgelow gemeldet.



Zwischen Freitag, dem 10. Oktober 2025 18:00 Uhr und Montag, dem 13. Oktober 2025 10:00 Uhr brachen bislang unbekannte Tatverdächtige offenbar in Hütten des Geländes des Freilichtmuseums "Castrum Turglowe" in der Friedrichstraße in Torgelow ein.



Dort entwendeten sie nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen einen historischen Bogen mit Pfeilen sowie mehrere Schlüssel im geschätzten Gesamtwert von ca. 380 Euro.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht nach Zeugen, welche im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben. Bitte wenden Sie sich telefonisch an das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 82-0, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de .



