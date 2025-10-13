POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Sundhagen/Miltzow (ots) -



Am 13.10.2025, gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der L30 zwischen

Reinberg und Stahlbrode ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten

Fahrzeugen.

Der 26-jährige deutsche Fahrer eines Muldenkippers befuhr die L30 aus

Richtung Reinberg kommend. Auf der Strecke beabsichtigte er in eine

dortige Einmündung abzubiegen.

Der 43-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades wollte in diesem

Moment diese Baumaschine überholen. In dessen Folge kam es zur

Kollision beider Fahrzeuge.

Der Fahrer des Motorrades erlitt schwere, möglicherweise auch

lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber

in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines

Sachverständigen der DEKRA angeordnet.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden durch die

Kriminalpolizei aufgenommen.



