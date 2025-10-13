POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer
Sundhagen/Miltzow (ots) -
Am 13.10.2025, gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der L30 zwischen
Reinberg und Stahlbrode ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten
Fahrzeugen.
Der 26-jährige deutsche Fahrer eines Muldenkippers befuhr die L30 aus
Richtung Reinberg kommend. Auf der Strecke beabsichtigte er in eine
dortige Einmündung abzubiegen.
Der 43-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades wollte in diesem
Moment diese Baumaschine überholen. In dessen Folge kam es zur
Kollision beider Fahrzeuge.
Der Fahrer des Motorrades erlitt schwere, möglicherweise auch
lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber
in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.
Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines
Sachverständigen der DEKRA angeordnet.
An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro.
Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden durch die
Kriminalpolizei aufgenommen.
