POL-NB: Betrunkener Motorradfahrer verursacht einen Verkehrsunfall

Am 13.10.2025 gegen 15:40 Uhr kam es in der Ortslage Meiersberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 21-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Motorrades der Hyosung befuhr die L 28 aus Richtung Ueckermünde kommend in Richtung Ferdinandshof. Kurz vor der Ortschaft Meiersberg überholte er mit seinem Fahrzeug eine Fahrzeugkolonne. Hierzu beschleunigte er sein Motorrad. Auf Grund dessen befuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in die Ortslage Meiersberg. Dabei verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte mit seinem Motorrad. In weiterer Folge rutschte er mit dem Fahrzeug über die Fahrbahn. Dabei kam er auf die Gegenfahrspur und stieß mit einem entgegenkommenden PKW Ford einer 46-jährigen deutschen Fahrzeugführerin zusammen. In weiterer Folge rutschte er mit dem Fahrzeug in den Straßengraben. Dort versuchte er sein Fahrzeug wieder in Gang zu setzten und vom Unfallort zu flüchten. Dieses konnte durch hinzueilende Zeugen jedoch verhindert werden. Die bei dem Unfall eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevier Anklam stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des 21-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Des Weiteren wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und wegen Fahrens ohne Führerschein erstattet.

Der Motorradfahrer und die Fahrzeugführerin des PKW Ford wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide wurden zu weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000,-EUR.



