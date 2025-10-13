POL-HRO: Polizei stellt mutmaßlichen Drogendealer in Schwerin

Nr.6136810  | 13.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

In der Nacht von Freitag zu Samstag stellten Polizeibeamte in Schwerin im Stadtteil Großer Dreesch einen 27-jährigen Mann, der bei Erblicken der Polizei zu Fuß die Flucht ergriff und dabei versuchte, seinen Rucksack zurückzulassen.

Die eingesetzten Beamten konnten den Mann, einen rumänischen Staatsangehörigen, nach kurzer fußläufiger Verfolgung stellen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen und des Rucksacks fanden die Polizisten Betäubungsmittel, darunter Kokain und Marihuana, sowie Bargeld in Höhe von über 700 Euro.

Im weiteren Verlauf wurden die Wohnung und der Garten des Mannes durchsucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern