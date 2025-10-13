POL-HRO: Polizei stellt mutmaßlichen Drogendealer in Schwerin

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Freitag zu Samstag stellten Polizeibeamte in Schwerin im Stadtteil Großer Dreesch einen 27-jährigen Mann, der bei Erblicken der Polizei zu Fuß die Flucht ergriff und dabei versuchte, seinen Rucksack zurückzulassen.



Die eingesetzten Beamten konnten den Mann, einen rumänischen Staatsangehörigen, nach kurzer fußläufiger Verfolgung stellen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen und des Rucksacks fanden die Polizisten Betäubungsmittel, darunter Kokain und Marihuana, sowie Bargeld in Höhe von über 700 Euro.



Im weiteren Verlauf wurden die Wohnung und der Garten des Mannes durchsucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.



