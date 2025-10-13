POL-HRO: Autofahrer drängt Moped von der Fahrbahn - 40-Jähriger schwer verletzt

Greven (ots) -



Ein 40-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der K 117 bei Greven schwer verletzt worden. Den Angaben der Zeugen zufolge befuhr der 40-Jährige in einer Kolonne mit drei weiteren Kleinkrafträdern die Kreisstraße zwischen Granzin und Greven, als ein 64-jähriger Autofahrer die Gruppe überholte. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der Autofahrer offenbar zu früh wieder ein und stieß dabei seitlich mit dem Moped zusammen. Der Fahrer der Simson kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Straßengraben. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen am Arm zu und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Parchim gebracht. Die Polizei nahm vor Ort den Verkehrsunfall auf und leitete gegen den Autofahrer ein Verfahren wegen des Verdachts eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.



