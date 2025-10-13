POL-NB: Hoher Sachschaden nach Brand eines Carports in Neu Canow (LK MSE)

Wustrow (LK MSE) (ots) -



Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst über den Brand eines Schuppens in der Bungalowsiedlung in Neu Canow informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet zunächst ein Schuppen in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf einen Carport und einen weiteren Schuppen über. Ein Übergreifen der Flammen auf einen benachbarten Bungalow konnte die durch 55 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Strasen, Wustrow, Priepert und Wesenberg verhindert werden. Die Löscharbeiten wurden gegen 00:30 Uhr beendet. Durch den Brand wurden, neben den Schuppen und dem Carport, auch ein Pkw, zwei E-Bikes sowie ein Motorrad zerstört. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro ausgegangen. Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen am Brandort werden durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg geführt. Diese werden im Laufe des Tages durch einen Brandursachenermittler unterstützt.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell