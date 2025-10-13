POL-NB: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der B109 bei Karlsburg (LK V-G)

Karlsburg (ots) -



Am 12.10.2025, gegen 21:20 Uhr, ereignete sich auf der B109 zwischen den Ortschaften Karlsburg und Klein Bünzow ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 23-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW mit ihrem 20-jährigen deutschen Beifahrer die B109 aus Karlsburg kommend in Richtung Anklam. Aufgrund eines plötzlichen Wildwechsels musste die Fahrzeugführerin ihren VW abbremsen. Ein 23-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Audi, welcher hinter dem VW fuhr, bemerkte den Bremsvorhang zu spät und fuhr mit seinem PKW auf den PKW VW auf.

Beide Fahrzeugführer sowie der Beifahrer im PKW VW wurden durch den Unfall leichtverletzt und vor Ort durch den angeforderten Rettungswagen behandelt, wobei beiden Insassen vom PKW VW zur weiteren Überprüfung zum AMEOS Krankenhaus nach Anklam verbracht wurden.

Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit den ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B109 für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt.



