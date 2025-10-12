POL-HRO: Ursache nach Brand einer Wohnung im Mehrfamilienhaus unklar

Hagenow (ots) -



Am heutigen Sonntag gegen 15:30 Uhr bemerkten Anwohner, wie aus einer

Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Hagenower

Ortsteil Neue Heimat Rauch nach draußen drang.



Die umgehend alarmierte Freiwillige Feuerwehr Hagenow konnte den

Brand löschen. Dadurch konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere

Wohnungen verhindert werden. Der Hausaufgang musste für die Zeit der

Löscharbeiten evakuiert werden. Der Bewohner der betroffenen Wohnung

war zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort. Personen wurden nicht

verletzt. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die

Wohnungen unterhalb des Brandortes wurden durch Löschwasser

beschädigt, sind aber weiterhin bewohnbar. Der entstandene

Sachschaden wurde auf circa 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei

leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung ein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Jonas Finze

Polizeikommissar

Polizeirevier Hagenow



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell