POL-HRO: Ursache nach Brand einer Wohnung im Mehrfamilienhaus unklar
Hagenow (ots) -
Am heutigen Sonntag gegen 15:30 Uhr bemerkten Anwohner, wie aus einer
Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Hagenower
Ortsteil Neue Heimat Rauch nach draußen drang.
Die umgehend alarmierte Freiwillige Feuerwehr Hagenow konnte den
Brand löschen. Dadurch konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere
Wohnungen verhindert werden. Der Hausaufgang musste für die Zeit der
Löscharbeiten evakuiert werden. Der Bewohner der betroffenen Wohnung
war zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort. Personen wurden nicht
verletzt. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die
Wohnungen unterhalb des Brandortes wurden durch Löschwasser
beschädigt, sind aber weiterhin bewohnbar. Der entstandene
Sachschaden wurde auf circa 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei
leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen
Brandstiftung ein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Jonas Finze
Polizeikommissar
Polizeirevier Hagenow
