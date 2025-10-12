POL-NB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 40-jähriger Frau aus Ballin (Lindetal)

Nr.6135871  | 12.10.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Friedland (LK MSE) (ots) -

Die vermisste Frau aus Ballin konnte in Ortsnähe gefunden werde, ihr geht es den Umständen (nächtlicher Außenaufenthalt) entsprechend gut.

Die Polizei bedankt sich für das Mitwirken bei der Personenfahndung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern