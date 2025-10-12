POL-HRO: Vermisster 8-Jähriger aus Güstrow - aktuelle Maßnahmen der Polizei (FOTO)

Details anzeigen Schuhe des vermissten Kindes Schuhe des vermissten Kindes

Güstrow (ots) -



Die Suchmaßnahmen nach einem 8-jährigen Jungen aus Güstrow, der am

Freitag seine Wohnanschrift in der Schweriner Straße verließ, dauern

auch am heutigen Tag weiter an.



Derzeit konzentrieren sich Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes

auf das Wohnumfeld des Jungen und führen Befragungen insbesondere in

den umliegenden Straßenzügen durch. Ziel ist es, weitere Hinweise zum

möglichen Aufenthaltsort des Kindes zu erhalten.



Darüber hinaus werden derzeit Videoaufzeichnungen des öffentlichen

Personennahverkehrs umfangreich ausgewertet, um mögliche

Anhaltspunkte zum Bewegungsverlauf des Achtjährigen zu erhalten.



Zudem hat die Polizei neue Hinweise zur Bekleidung des Kindes

erhalten. Demnach soll der Achtjährige auffällige blaue Sportschuhe

der Marke "Generisch" mit der Aufschrift "Fashion Sport" getragen

haben.



Die Polizei bittet weiterhin alle Bürgerinnen und Bürger, die

Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum möglichen Aufenthaltsort

des Jungen machen können, sich um an die Polizei in Güstrow (Tel.

03843 266389) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Link zur Öffentlichkeitsfahndung:



https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/?id=214939&processor=p

rocessor.sa.pressemitteilung



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0173 7824895

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell