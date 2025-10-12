POL-HRO: Vermisster 8-Jähriger aus Güstrow - aktuelle Maßnahmen der Polizei (FOTO)
Güstrow (ots) -
Die Suchmaßnahmen nach einem 8-jährigen Jungen aus Güstrow, der am
Freitag seine Wohnanschrift in der Schweriner Straße verließ, dauern
auch am heutigen Tag weiter an.
Derzeit konzentrieren sich Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes
auf das Wohnumfeld des Jungen und führen Befragungen insbesondere in
den umliegenden Straßenzügen durch. Ziel ist es, weitere Hinweise zum
möglichen Aufenthaltsort des Kindes zu erhalten.
Darüber hinaus werden derzeit Videoaufzeichnungen des öffentlichen
Personennahverkehrs umfangreich ausgewertet, um mögliche
Anhaltspunkte zum Bewegungsverlauf des Achtjährigen zu erhalten.
Zudem hat die Polizei neue Hinweise zur Bekleidung des Kindes
erhalten. Demnach soll der Achtjährige auffällige blaue Sportschuhe
der Marke "Generisch" mit der Aufschrift "Fashion Sport" getragen
haben.
Die Polizei bittet weiterhin alle Bürgerinnen und Bürger, die
Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum möglichen Aufenthaltsort
des Jungen machen können, sich um an die Polizei in Güstrow (Tel.
03843 266389) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.
Link zur Öffentlichkeitsfahndung:
https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/?id=214939&processor=p
rocessor.sa.pressemitteilung
