POL-NB: Öffentlichkeitsfahnung nach vermisster Person

Seit dem 11.10.2025 gegen 21:00 Uhr wird eine 40-jährige Frau in Ballin (Lindetal) vermisst. Nähere Informationen zu der Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://shorturl.at/N5DgG. Dort ist auch ein Bild der Frau zu finden. Die Polizei bittet die Bevölkerung und Medien um Hilfe bei der Suche nach der Vermissten. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedland unter 039601 3000, der Polizeinotruf unter 110, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



