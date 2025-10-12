POL-NB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 40-jähriger Frau aus Ballin (Lindetal)
Friedland (LK MSE) (ots) -
Die vermisste Frau aus Ballin konnte in Ortsnähe gefunden werde, ihr geht es den Umständen (nächtlicher Außenaufenthalt) entsprechend gut.
Die Polizei bedankt sich für das Mitwirken bei der Personenfahndung.
