POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: 40-jährige Frau aus Ballin vermisst

Details anzeigen Marion Eßmann Marion Eßmann

Seit den Abendstunden des 11.10.2025, ca. 21:00 Uhr, wird die 40-jährige Marion Eßmann aus Ballin (Lindetal) vermisst.

Frau Eßmann ist ca. 1,53m groß, von eher kräftiger Statur und mit einem beigen Pullover, einer grünen Jacke und grauer Jogginghose bekleidet. Sie wird als orientierungslos und nur eingeschränkt artikulierungsfähig beschrieben.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei haben bislang nicht zum Auffinden der Frau geführt, daher sucht die Polizei nun mit einem Foto nach ihr und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedland unter 039601 3000, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.