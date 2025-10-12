POL-NB: Vier Jugendliche nach Raubstraftat in Neu Schloen gestellt (LK MSE)

Waren/Müritz (LK MSE) (ots) -



Am 11.10.2025 kam es gegen 20:25 Uhr in der Ortslage Neu Schloen in der dortigen Lindentraße zu einer Raubstraftat durch vier jugendliche Tatverdächtige (1x deutscher,1x syrischer, 1x libanesischer, 1x afghanischer Herkunft)

Nach derzeitigem Kenntnisstand habe sich die tatverdächtige Jugendgruppe aus Neubrandenburg im Alter von 13- 16 Jahren zu einer weiteren Gruppe, bestehend aus drei deutschen Jugendlichen, im Alter von 14-16 Jahren begeben und die Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen gefordert. Als einer der Geschädigten seinen Unmut darüber äußerte, packte ihn einer der Tatverdächtigen am Oberkörper und schlug ihm mit der flachen Hand zweimal in das Gesicht. Anschließend wurden die drei Geschädigten Personen von den Tatverdächtigen durchsucht. Hierbei wurden durch die Tatverdächtigen bei einer Person eine Powerbank samt Ladekabel, sowie Bargeld in Höhe von 50 Euro aufgefunden und anschließend entwendet.

Durch die eingesetzten Kräfte des Polizeihauptrevieres Waren konnten die Tatverdächtigen nach einem Hinweis in örtlich-/zeitlicher Nähe zum Tatgeschehen festgestellt werden. Die Durchsuchung der Tatverdächtigen führte zum Auffinden der Powerbank samt Ladekabel und dem Bargeld.

Die vier Tatverdächtigen wurde in das Polizeihauptrevier Waren verbracht und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Neubrandenburg, an die Erziehungsberechtigten übergeben. Personen wurden nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Waren geführt.



