POL-NB: Zeugenaufruf nach Brand eines Wohnanhängers in Schwichtenberg bei Freidland (LK MSE)

Nr.6135760  | 12.10.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Friedland (ots) -

Am 12.10.2025 gegen 00:10 Uhr wird der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines Wohnanhänger in 17099 Schwichtenberg, Wiesenstraße gemeldet. Vor Ort konnte der Vollbrand eines Wohnanhängers festgestellt werden. Durch die eigensetzten Freiwilligen Feuerwehren Schwichtenberg, Friedland und Kotelow, welche mit insgesamt 28 Kameraden vor Ort im Einsatz befanden, erfolgte umgehend die Brandbekämpfung. Diese konnten jedoch nicht mehr verhindert, dass der Wohnanhänger durch den Brand vollständig zerstört wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Zur Klärung der genauen Umstände wird auf Weisung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg im Laufe des Tages ein Brandursachenermittler hinzugezogen. Der Kriminaldauerdienst befand sich am Brandort und hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung übernommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zum hier vorliegenden Brand geben kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Friedland unter der Telefonnummer 039601-3000 oder der Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern