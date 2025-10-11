POL-HRO: 18-Jähriger in Rostock überfallen

Rostock (ots) -



Gegen 02:50 Uhr erhielt die Polizei am Samstagmorgen Kenntnis von

einem Übergriff auf einen 18-Jährigen am Klenowtor im Bereich des

Schiffbauerrings in Rostock Groß-Klein.

Der 18-jährige Deutsche wurde zuvor von einer, nach seinen Angaben,

maskierten Personengruppe körperlich angegriffen und in der weiteren

Folge zur Herausgabe von Sachen aufgefordert. Anschließend flüchtete

die Personengruppe von etwa 5 Personen in unbekannte Richtung. Sofort

eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mehrerer Funkwagen konnten die

Personengruppe nicht mehr feststellen.

Der 18-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren

medizinischen Versorgung ins Südstadtklinikum gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der räuberischen

Erpressung gegen die bislang unbekannten Tatverdächtigen.



Hinweise zu den Tätern und der Tat nehmen der Kriminaldauerdienst

Rostock unter der TelNr.: KDD: 0381- 4916 1616 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem

die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



