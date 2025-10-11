POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Demmin (LK MSE)

Demmin (ots) -



Am Abend des 10.10.2025 ereignete sich gegen 21:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in 17109 Demmin. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhren eine 15-jährige und ein 16-jähriger mit ihren Kleinkrafträdern nebeneinander die Rosestraße in Richtung Innenstadt. In weiterer Folge kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die 15-jährige Fahrerin stürzte daraufhin mit ihrem Kleinkraftrad und wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in das Kreiskrankenhaus Demmin verbracht. Der 16-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.



