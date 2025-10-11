POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Person in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober 2025, ereignete sich gegen 00:20 Uhr auf der Woldegker Straße, Höhe Einsteinstraße, in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei welchem ein 48-jähriger deutscher Kraftfahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, ein Seat Cupra Ateca, verlor und infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn abkam und hier mit mehreren Bäumen kollidierte.

Der Fahrzeugführer erlitt diverse Verletzungen und wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt durch die eingesetzten Rettungskräfte in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Das neuwertige Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten starker Alkoholgeruch aus dem Innenraum des verunfallten Fahrzeugs wahrgenommen, so dass eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer veranlasst und im Klinikum Neubrandenburg durchgeführt wurde.

Bei dem Verkehrsunfall wurden, neben dem involvierten Fahrzeug, drei Bäume und eine Straßenlaterne beschädigt, sodass ein Gesamtschaden von schätzungsweise 45.000 EUR entstand. Andere Verkehrsteilnehmer sind nicht zu Schaden gekommen. Die beschädigte Straßenlaterne musste durch den Bereitschaftsdienst einer Elektrofirma gesichert werden.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315c StGB eingeleitet.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell