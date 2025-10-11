POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 84-jähriger Frau aus Jarmen (LK V-G)

Nr.6135564  | 11.10.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Anklam (ots) -

Seit dem 10.10.2025 gegen 20:30 Uhr wird eine 84-jährige Frau in Jarmen vermisst. Nähere Informationen zu der Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://shorturl.at/1yGnW.
Dort ist auch ein Bild der Frau zu finden. Die Polizei bittet die Bevölkerung und Medien um Hilfe bei der Suche nach der Vermissten. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Hinweise zu der Vermissten nimmt das Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971 2512224, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern