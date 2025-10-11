POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 84-jähriger Frau aus Jarmen (LK V-G)

Anklam (ots) -



Seit dem 10.10.2025 gegen 20:30 Uhr wird eine 84-jährige Frau in Jarmen vermisst. Nähere Informationen zu der Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://shorturl.at/1yGnW.

Dort ist auch ein Bild der Frau zu finden. Die Polizei bittet die Bevölkerung und Medien um Hilfe bei der Suche nach der Vermissten. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Hinweise zu der Vermissten nimmt das Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971 2512224, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



