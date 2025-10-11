POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei nach Sprengung eines Mülleimers
Parchim (ots) -
In den frühen Nachtstunden des 11.10.2025 gegen 01:10 Uhr wurde in
der Cordesiusstraße in Parchim ein massiver Metallmülleimer durch
eine Sprengung vollständig zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurde
ein Sprengsatz unbekannter Herkunft im Inneren des Mülleimers
gezündet. Durch die Wucht der Detonation wurde der Mülleimer in
mehrere Stücke zerteilt. Dabei flog eine Metallplatte über 30 Meter
in Richtung parkender Fahrzeug bzw. der Wohnbebauung. Letztlich
wurden keine Personen verletzt und keine umliegenden Objekte
beschädigt.
Der Polizei liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zu dem oder
den jeweiligen Tätern vor. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht,
die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Parchim unter der
Rufnummer 03871 6000, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder
jede andere Dienststelle entgegen.
Arian Kaltenstein
Polizeikommissar
Polizeihauptrevier Parchim
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell