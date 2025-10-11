POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei nach Sprengung eines Mülleimers

Parchim (ots) -



In den frühen Nachtstunden des 11.10.2025 gegen 01:10 Uhr wurde in

der Cordesiusstraße in Parchim ein massiver Metallmülleimer durch

eine Sprengung vollständig zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurde

ein Sprengsatz unbekannter Herkunft im Inneren des Mülleimers

gezündet. Durch die Wucht der Detonation wurde der Mülleimer in

mehrere Stücke zerteilt. Dabei flog eine Metallplatte über 30 Meter

in Richtung parkender Fahrzeug bzw. der Wohnbebauung. Letztlich

wurden keine Personen verletzt und keine umliegenden Objekte

beschädigt.



Der Polizei liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zu dem oder

den jeweiligen Tätern vor. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht,

die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Parchim unter der

Rufnummer 03871 6000, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder

jede andere Dienststelle entgegen.



Arian Kaltenstein

Polizeikommissar

Polizeihauptrevier Parchim



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell