POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 8-Jährigem Jungen aus Güstrow
Güstrow (ots) -
Seit dem 10.10.2025, 18:30 Uhr wird der 8-Jährige aus Güstrow
vermisst.
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Güstrow unter 03843 2660,
die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere
Polizeidienststelle entgegen.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur
Internetseite der Landespolizei M-V führt.
https://t1p.de/3uglx
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
