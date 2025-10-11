Öffentlichkeitsfahndung nach 8-Jährigem Jungen aus Güstrow

Nr.PPROS-2025-10-11  | 11.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Seit dem 10.10.2025, 20:30 Uhr sucht die Polizei nach einem 8-Jährigen Jungen aus Güstrow.
Der Junge habe wohl im Laufe des Tages die Wohnanschrift in der Schweriner Straße verlassen und ist ungeklärten Aufenthalts.
Suchmaßnahmen durch die Polizei und der Familie haben bislang nicht zum Antreffen geführt.
Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach Fabian Lange.

Personenbeschreibung:
- 8 Jahre
- 144 cm groß
- mollige Statur
- kurze blonde Haare
- blaue Augen

Zur Bekleidung können keine konkreten Angaben gemacht werden, möglicherweise trägt er Jogginghose und Pulli sowie Turnschuhe der Marke Generic.

Beschreibung Schuhe:
- Marke: Generic
- weiße Sohle, dunkelblauer Spann, hellblaue Rückseite
- Schnürschuh, 1x Klett
- Aufschrift "Fashion" "SPORT"

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

