Öffentlichkeitsfahndung nach 84- jähriger Frau aus Jarmen (LK V-G)

Seit 10.10.2025, 20:30 Uhr wird die 84-jährige Frau Ingrid Ulrich aus 17126 Jarmen vermisst. Frau Neumeister ist derzeit unbekannten Aufenthalts und benötigt dringend medizinische Hilfe. Die Vermisste verließ am 10.10.2025 gegen 20:00 Uhr ihrer Wohnanschrift in Jarmen, Fabrikstraße in unbekannte Richtung. Zur Personenbeschreibung kann gesagt werden, dass die Vermisste ca. 174 cm groß ist, von schlanker Gestalt ist und kurzes graues Haar hat. Sie trägt einen weinroten Pullover, einen hellblauen Schal, eine dunkle Hose und graue Schuhe.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz von Suchhunden der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Ostvorpommern-Greifswald und Drohen der Freiwilligen Feuerwehr Jarmen blieben bis dato erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlungen einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Hinweise zu der Vermissten nimmt das Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971 2512224, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst