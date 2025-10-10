POL-HRO: Zwei Verletzte nach Unfall zwischen 10-jährigem Radfahrer und Mopedfahrer

Nr.6135249  | 10.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Grevesmühlen (ots) -

Am gestrigen Mittwoch (09. Okt.) kam es in Grevesmühlen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 10-jährigen Radfahrer und einem Mopedfahrer, bei dem beide Personen verletzt wurden.

Gegen 13:30 Uhr überquerte der 10-Jährige die Rehnaer Straße in Richtung der Tannenbergstraße. Dabei sah der Junge das in Richtung Wotenitz fahrende Kleinkraftrad offenbar nicht rechtzeitig und stieß mit diesem zusammen.

Sowohl der 10-Jährige als auch der 67-Jährige Simsonfahrer wurden hierbei verletzt. Rettungskräfte brachten beide in die Krankenhäuser nach Lübeck sowie Grevesmühlen.

Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 500 Euro.

