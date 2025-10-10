22-jährige Frau aus Greifswald vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Bild der Vermissten Bild der Vermissten

Die Polizei sucht derzeit nach der 22-jährigen Sophia Doufrain aus Greifswald, welche medizinische Hilfe benötigt. Sie wurde zuletzt am Donnerstag, den 09.10.2025, gegen 15:00 Uhr, im Bereich der Hans-Beimler-Straße gesehen. Von dort entfernte sich die Frau in unbekannte Richtung.

Die vermisste 22-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,70 m groß

- normale Statur

- schulterlange, dunkle, braune Haare



Informationen zur Bekleidung der Vermissten sind bislang nicht bekannt.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 22-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Mädchens machen? Wer hat die 22-Jährige gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Greifswald unter 03834 540-0, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.