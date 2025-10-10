POL-NB: PKW fährt in LKW

A20 bei Werder (ots) -



Auf der Autobahn 20 ist es heute Morgen gegen 03.40 Uhr in Fahrtrichtung Lübeck zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.



Ein 76-Jähriger ist mit seinem PKW hinter einem LKW gefahren. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei ist der Mann am Steuer mutmaßlich eingenickt und so hinten in den LKW hineingefahren. Der Mann wurde mit schweren und seine Mitfahrerin mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht.



Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde nach dem Unfall über mehrere Stunden einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.



Die Insassen im PKW sind Deutsche, bei dem LKW-Fahrer handelt es sich um einen Polen.



