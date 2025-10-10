POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Sternberg (ots) -



Am 09.10.2025 gegen 17 Uhr ereignete sich in Sternberg auf der

dortigen Seepromenade am Sternberger See ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem

Pedelec den kombinierten Geh- und Radweg. Nachdem er dort einen Berg

hinuntergefahren ist, kam er nach gegenwärtigem Erkenntnisstand aus

bisher unbekannter Ursache nach rechts vom Weg ab, stieß gegen einen

Baum und verletzte sich schwer. Trotz der eingeleiteten

Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann am Unfallort.



Thomas Schulz

Polizeihauptmeister

Polizeirevier Sternberg



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell