POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person
Sternberg (ots) -
Am 09.10.2025 gegen 17 Uhr ereignete sich in Sternberg auf der
dortigen Seepromenade am Sternberger See ein Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem
Pedelec den kombinierten Geh- und Radweg. Nachdem er dort einen Berg
hinuntergefahren ist, kam er nach gegenwärtigem Erkenntnisstand aus
bisher unbekannter Ursache nach rechts vom Weg ab, stieß gegen einen
Baum und verletzte sich schwer. Trotz der eingeleiteten
Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann am Unfallort.
Thomas Schulz
Polizeihauptmeister
Polizeirevier Sternberg
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell