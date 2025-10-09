POL-HRO: Unbekannte hinterlassen Graffitischmierereien - Polizei sucht Zeugen

Nr.6134703  | 09.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Gägelow (LK NWM) (ots) -

In den vergangenen Tagen haben bislang unbekannte Täter in den Ortschaften Gägelow und Proseken mehrere Graffitischmierereien hinterlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschmierten der oder die Täter im Zeitraum von Montagnachmittag (6. Oktober) bis Mittwochmorgen unter anderem mehrere Buswartehäuschen in Gägelow und Proseken mit verschiedenen Schriftzügen in unterschiedlichen Farben und Größen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Schmierereien in Proseken (Hauptstraße) oder Gägelow (Marktstraße und Klützer Straße) gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern