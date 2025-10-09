POL-HRO: Güstrower Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und sucht Zeugen

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) -



Bereits am 02.10.2025 gegen 22 Uhr wurde der Güstrower Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Eisenbahnstraße gemeldet. Laut Zeugenaussagen soll auch ein pistolenähnlicher Gegenstand von einer Person mitgeführt worden sein. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte hatten sich jedoch alle Beteiligten des Vorfalls entfernt. Laut Aussagen von Zeugen soll es zunächst zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen gekommen sein. Kurz darauf vernahmen zwei Zeugen unabhängig voneinander ein lautes Knallgeräusch aus Richtung des Ereignisortes. Daraufhin soll sich ein Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand laufender Weise in Richtung Lindenstraße entfernt haben und von mehreren Personen verfolgt worden sein. Weitere Angaben konnten die Zeugen nicht mitteilen. Auch nach erfolgter Absuche und weiterführenden Ermittlungen konnte bislang kein Beteiligter im Nachgang ermittelt werden. Daher bittet die Güstrower Kriminalpolizei um Unterstützung aus der Bevölkerung.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



