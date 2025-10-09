Presseeinladung: Pegel überreicht Förderbescheid für Hort „Future Kids“

Landesbauminister Christian Pegel wird am Montag einen Zuwendungsbescheid für den Neubau eines Hortes für die Grundschule „Am Mueßer Berg“ an Schwerins Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 13. Oktober 2025, 14.45 Uhr

Ort: 19063 Schwerin, Eulerstraße 2, Grundschule, Am Mueßer Berg

Die Stadt Schwerin plant den Neubau eines zweigeschossigen Hortgebäudes „Future Kids“ in der Eulerstraße. Das Dach wird eine Photovoltaik-Anlage bekommen und darüber hinaus Regenwasser über längere Zeit speichern können. Die Außenanlagen werden begrünt und mit Bäumen sowie Sträuchern bepflanzt. Neben einer Rasenfläche werden Tischtennisplatte, Recksprossenwand, Hangelleiter sowie ein Kleinspielfeld mit hohem Ballfangzaun errichtet. Zudem sind eine Kinderküche, ein Trampolin, eine Doppelschaukel, eine Rollerbahn zum Kettcar- und Roller-Fahren, eine Kletterkombi mit Rutsche sowie ein Baumhaus vorgesehen. Vor dem Hauptportal werden Fahrradbügel installiert.

Die Gesamtkosten betragen rund 9,5 Millionen Euro, wobei 8,45 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln von Bund, Land und Kommune bereitgestellt werden.

Der Bau soll im Frühjahr 2026 beginnen, 2027 soll alles fertig sein.