POL-HRO: Minderjährige werfen Steine auf fahrende Autos - Polizei ermittelt

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen, nachdem am Mittwochnachmittag augenscheinlich Minderjährige Steine von einer Straßenbahnbrücke auf fahrende Fahrzeuge geworfen haben sollen.



Der Vorfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der Plater Straße in Schwerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Opel Crossland, in dem sich zwei Personen befanden, von einem Stein getroffen und beschädigt. Die Insassen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.



Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat am Mittwoch gegen 17:00 Uhr verdächtige Personen auf oder in der Nähe der Straßenbahnbrücke an der Plater Straße gesehen oder kann anderweitig Hinweise zu den Tatverdächtigen geben?



Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, per Mail an kk.schwerin@polmv.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



