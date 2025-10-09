POL-HRO: Vermisster 86-Jähriger in Güstrow wohlbehalten aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) -



Der seit gestern Abend vermisste 86-jährige Mann aus Güstrow wurde am heutigen Vormittag wohlbehalten aufgefunden.



Siehe Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6133993



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der

Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um

Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen

Daten.



