POL-NB: Kunsthaus beschmiert - Zeugen gesucht

Das Kunsthaus in der Schlossstraße in Neustrelitz ist in der Nacht beschmiert worden. Von einer politisch motivierten Tat wird aktuell nicht ausgegangen.



Der oder die bisher unbekannten Täter haben mit Farben Fenster und die Zaunfassade beschmiert. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Die Ermittlungen werden durch die Kripo Neustrelitz übernommen.



Wer im Bereich des Kunsthauses zwischen gestern Abend und heute Morgen auffällige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise auf Tatverdächtige hat, wendet sich bitte an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



