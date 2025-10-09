Presseeinladung: Auftakt zur landesweiten Aktion für sicheres Wohnen

Innenminister Christian Pegel lädt als Schirmherr zur Auftaktveranstaltung zur landesweiten Aktion „Gemeinsam für sicheres Wohnen“. Neben dem Minister werden die Kooperationspartner Claudius Oleszak, Regionalleiter TAG Wohnen Mecklenburg-Vorpommern, sowie Vertreter der Polizei Mecklenburg-Vorpommern, Guido Müller, Vorstand der SWG und Kristian Meier-Hedrich, Geschäftsführer der WGS anwesend sein.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 13. Oktober 2025, 13.30 Uhr

Ort: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenbur-Vorpommern, Turmzimmer,

Alexandrinenstraße 1, 19055 Schwerin

Die Sicherheit im Alltag und Zuhause ist ein zentrales Anliegen vieler Menschen, insbesondere älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Betrugsmaschen, Diebstahl, Unsicherheiten im Umgang mit digitalen Technologien stellen wachsende Herausforderungen dar. Daher hat das Wohnungsunternehmen TAG Wohnen die Aktion initiiert und mit der Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH (WGS) und der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft eG (SWG) für Schwerin und Mecklenburg-Vorpommern entwickelt.

„Gemeinsam für sicheres Wohnen“ steht für Tipps zur Nachbarschaftshilfe und zum vorbeugenden Einbruchschutz, der gerade im Herbst und Winter, wenn die hellen Tage kurz sind, besonders wichtig ist. Gemeinsam mit Vertretern der Polizei Mecklenburg-Vorpommern haben die drei Wohnungsunternehmen zehn zentrale Sicherheitstipps – die „10 goldenen Regeln“ entwickelt. Diese werden zur Auftaktveranstaltung vorgestellt und die Landespolizei präsentiert wichtige präventive Maßnahmen.