POL-NB: 94-Jährige nach Unfall auf Hiddensee schwerverletzt im Krankenhaus

Nr.6134010  | 09.10.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Kloster (ots) -

Am gestrigen Mittwoch, dem 08. Oktober 2025, ereignete sich um 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall in Kloster auf der Insel Hiddensee.

Der 61-jährige Fahrer eines Renault rangierte offenbar ein Stück zurück auf der Straße. Hierbei traf er die sich hinter dem Auto befindliche 94-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator, welche in der weiteren Folge stürzte. Die Frau aus Hannover wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Alle beteiligten Personen dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern