Öffentlichkeitsfahndung nach 86-jährigem Vermissten aus Güstrow

Foto des Vermissten Details anzeigen
Foto des Vermissten
Foto des Vermissten
Foto des Vermissten
Nr.PI-GUE-2025-10-01  | 09.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Seit den Abendstunden des 08.10.2025 sucht die Polizei nach dem 86-Jährigen Jürgen BERG aus Güstrow. Der Vermisste wurde zuletzt um etwa 21:40 Uhr in dessen Pflegeeinrichtung in der Weinbergstraße gesehen. Trotz der bereits umfangreichen Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Spezialhundes sowie der Drohnenstaffel der Freiwilligen Feuerwehr, ist der Gesuchte weiter unbekannten Aufenthaltes. 

 

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 186 cm groß - graues Haar - trägt eine Brille und - ist mit einer schwarzen Sport-/Jogginghose und einem grauen Pullover bekleidet

Personen, die den Gesuchten seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen kann, werden gebeten, sich bei der Polizei Güstrow unter der Telefonnummer 03843-2660 oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern