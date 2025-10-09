POL-NB: 19-jähriger rast in Greifswald in parkende PKW

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am Mittwochabend, dem 08.10.2025 ereignete sich gegen 20:30 Uhr in der Greifswalder Neunmorgenstraße ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger syrischer Fahrer eines PKW VW die Neunmorgenstraße in Richtung Gützkower Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte sein PKW mit einem am rechten Straßenrand abgeparkten PKW Skoda, welcher mehrere Meter nach vorn auf einen weiteren parkenden PKW Audi geschoben wurde.



Der Sachschaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.



Das Verursacherfahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der VW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.



