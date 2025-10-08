POL-HRO: Vermisstenfahndung nach 16-jähriger aus Schwerin

Nr.6133546  | 08.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

Die Polizei sucht derzeit nach einer 16-jährigen Jugendlichen aus Schwerin. Zuletzt wurde die Vermisste gesehen, als sie am 07.10.2025 gegen 19:00 Uhr die Wohngruppe in der Schelfstadt verließ.

Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden:
https://fcld.ly/2025-10-08vermisst_sn

Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen konnte die Jugendliche bislang nicht angetroffen werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 164 cm groß
- Schlank
- blondes, gewelltes Haar
- trägt eine Brille und
- ist mit einer braunen Lederjacke mit schwarzem Adidas-Schriftzug
auf weißem Grund an beiden Ärmeln bekleidet

Wer die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern